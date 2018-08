Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet vor den Quartalszahlen von 68 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl der Neukunden im zweiten Quartal dürfte unter den Erwartungen des Marktes gelegen haben, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Preisdrucks in der Branche werde das Wachstum sich künftig wohl abschwächen, auch wenn die Quartalszahlen noch solide ausfallen dürften./mf/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-08-02/10:00

ISIN: DE0005089031