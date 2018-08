Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Prognoseanpassungen und Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, schrieb der Experte Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellten hohen Investitionen könnten zwar Analysten zu Abstufungen der Aktie bewegen, allerdings dürfte jeder Kursrückgang an diesem Donnerstag eine gute Einstiegsgelegenheit bieten./la/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-08-02/10:03

ISIN: DE000A2E4K43