Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1625 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast einer Woche. Auch zum Franken gibt der Euro weiter nach. Derzeit notiert er bei 1,1560, nach 1,1566 Fr. am frühen Morgen und noch nahe 1,16 am Vortag. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9937 von 0,9927 wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...