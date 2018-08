In Spanien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert. Im Juli fiel die Zahl der Arbeitslosen den sechsten Monat in Folge, wie das spanische Arbeitsministeriums am Donnerstag in Madrid mitteilte. Demnach sind 27 100 Arbeitslose weniger gezählt worden als im Vormonat. Insgesamt seien 3,14 Millionen Spanier arbeitslos gemeldet, hieß es weiter.

Zeitgleich meldete das Ministerium bei der Zahl der Beschäftigten einen Anstieg im Juli um 5800 auf 18,81 Millionen. Eine Arbeitslosenquote teilte das Ministerium nicht mit.

Laut jüngsten Angaben von Ende Juli betrug die spanische Arbeitslosenquote im zweiten Quartal 15,28 Prozent, nach 16,74 Prozent im Auftaktquartal. Zum Vergleich: In der Hochphase der Euroschuldenkrise war die Arbeitslosenquote zeitweise bis auf knapp 27 Prozent gestiegen./jkr/bgf/jha/

AXC0128 2018-08-02/10:05