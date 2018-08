Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Vorlagen aus den USA und aus Asien drücken zur Eröffnung auch an den europäischen Börsen auf die Stimmung. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,7 Prozent auf 3.485 Punkte. Der DAX gibt stärker um 1,0 Prozent auf 12.605 Punkte nach.

"Die Sommer-Rally wackelt", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Entwicklung. Vermutlich sei sie schon vorbei, denn der DAX hat nun den Aufwärtstrend aus der Sommer-Rally gebrochen. Das gilt als Zeichen, dass sich der Rücksetzer erst einmal Richtung 12.400 Punkte ausweiten könnte.

In Asien werden die Kurse weiter vom Handelsstreit gedrückt, in den USA hat die Notenbank klare Zeichen für weitere Zinserhöhungen gesetzt, und darüber hinaus geht der Wechsel aus Wachstums-Aktien in andere laut Marktteilnehmern "werthaltigere" Aktien weiter.

Besonders negativ für den deutschen Markt: Die Autoabsätze in den USA sind im Juli um 3,7 Prozent zurückgegangen. Das könnte laut Marktteilnehmern ein Indiz sein, dass die Branche ihren Zenit zunächst überschritten haben könnte.

Im Blick stehen nun die Erzeugerpreise für Juni aus der Eurozone. Erwartet wird ein Anstieg von 0,3 Prozent zum Vormonat und damit 3,5 Prozent zum Vorjahr. In den USA werden die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe und der Auftragseingang der Industrie bekanntgegeben.

Siemens blasen die Wechselkurse ins Gesicht - DAX-Verlierer Nummer eins

Daneben macht weiterhin die Berichtsaison die Musik. Aus dem DAX haben Siemens, BMW und Conti ihre Zahlen vorgelegt.

Der Gegenwind von der Währungsseite hat den Umsatz von Siemens im vergangenen Geschäfts-Quartal belastet. Auch eine Verbesserung der Industrie-Marge kann den Kurs nicht stützen, er fällt um 3,4 Prozent. Damit führen Siemens-Aktien die Verliererliste im DAX an.

Auch BMW konnte im zweiten Quartal beim Gewinn nicht an den guten Vorjahreszeitraum anknüpfen. Zudem enttäuscht die Margenentwicklung. Der Kurs fällt um 2 Prozent und reißt VW sowie Daimler mit nach unten.

Conti können sich dem Druck mit einem Minus von 0,5 Prozent dagegen weitgehend entziehen. Hier gefällt die Margenstärke, wie ein Händler sagt.

Der Auto-Index im Stoxx fällt um 1,3 Prozent. Noch schwächer im Markt liegt nur der Index der Rohstoff-Aktien mit einem Minus von 1,9 Prozent.

Gute Ergebnisse bei Finanzwerten

Weiter positiv überraschen dagegen die Finanzwerte. Sowohl AXA und ING als auch Societe Generale haben gute Zahlen veröffentlicht. AXA steigen um 1,2 Prozent und ING um 1,7 Prozent. Societe Generale geben dagegen 1 Prozent ab: "Man hat sich an bessere Zahlen aus dem Sektor gewöhnt und schon gestern auf bessere Zahlen der BNP Paribas gar nicht mehr reagiert", sagt ein Händler. Die Indizes der Banken und Versicherer halten sich mit kleinen Abschlägen von knapp 0,5 Prozent recht gut.

Metro und Prosieben sehr fest - Boss und Delivery Hero schwach

In der zweiten Reihe des deutschen Markts steigen Prosieben um 3,5 Prozent und Metro um 4,8 Prozent. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen waren weniger schlecht als befürchtet, so dass es nach den Baisse-artigen Verlusten der vergangenen Monate zu einer Erholung kommt. Dagegen fallen Hugo Boss und Delivery Hero um je 6 Prozent. Bei Boss enttäuscht die Entwicklung des freien Cashflow, Delivery Hero hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Im TecDAX geben Pfeiffer Vacuum um knapp 9 Prozent nach, nachdem der Gewinn die Erwartungen nicht erfüllt und der Chart nun ein technisches Verkaufssignal erzeugt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.484,37 -0,71 -24,86 -0,56 Stoxx-50 3.133,20 -0,51 -16,21 -1,40 DAX 12.579,44 -1,24 -157,61 -2,62 MDAX 26.762,91 -0,50 -134,45 2,15 TecDAX 2.877,12 -0,77 -22,36 13,76 SDAX 12.219,38 -0,73 -89,99 2,80 FTSE 7.616,60 -0,47 -36,31 0,17 CAC 5.472,19 -0,48 -26,17 3,00 Bund-Future 161,08 0,05 1,54 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1635 -0,21% 1,1645 1,1668 -3,2% EUR/JPY 129,89 -0,28% 129,94 130,54 -4,0% EUR/CHF 1,1566 -0,01% 1,1563 1,1582 -1,2% EUR/GBP 0,8891 +0,07% 0,8889 0,8893 +0,0% USD/JPY 111,64 -0,04% 111,58 111,86 -0,9% GBP/USD 1,3085 -0,31% 1,3101 1,3120 -3,2% Bitcoin BTC/USD 7.708,84 +2,4% 7.691,66 7.633,38 -43,6% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,56 -0,56 0,05 Deutschland 10 Jahre 0,48 0,48 0,05 USA 2 Jahre 2,67 2,68 0,78 USA 10 Jahre 3,00 3,01 0,59 Japan 2 Jahre -0,10 -0,09 0,04 Japan 10 Jahre 0,12 0,13 0,07 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,65 70,46 -0,0% -0,01 +14,5% Brent/ICE 72,61 72,39 +0,3% 0,22 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,12 1.216,03 +0,2% +2,09 -6,5% Silber (Spot) 15,43 15,39 +0,3% +0,04 -8,9% Platin (Spot) 817,70 817,50 +0,0% +0,20 -12,0% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,2% -0,01 -18,1% ===

