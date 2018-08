Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat erwartungsgemäß nicht an der Zinsschraube gedreht und auch die Bilanzpolitik nicht verändert, so die Analysten der Helaba.Das Statement falle im Vergleich zum Juni ähnlich aus und sei geprägt von konjunkturellem Optimismus. Löhne und Preise würden die Notenbanker aber nicht akut unter Druck setzen und so würden die Analysten die Fortsetzung der graduellen Zinserhöhungen im September für wahrscheinlich halten. Dies sei auch weitgehend eskomptiert. Marktseitig vorweggenommen sei auch eine heutige Zinserhöhung seitens der Bank von England (BoE). Der geldpolitische Rat (MPC) habe beim letzten Treffen mit 6:3 für unveränderte Zinsen gestimmt. Einige Äußerungen von BoE-Vertretern würden darauf schließen lassen, dass es nun eine Mehrheit für einen Zinsschritt auf 0,75% gebe. Auch datenseitig werde dies untermauert, denn die Lohnentwicklung habe zuletzt wieder etwas mehr Dynamik gezeigt. ...

