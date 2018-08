Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die FCR Immobilien AG baut ihr Bestandsportfolio durch den Zukauf eines Geschäftshauses in Bottrop, Nordrhein-Westfalen, weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das mehrstöckige Gebäude mit einer Gewerbefläche von rd. 5.100 m² befindet sich auf einem rund 1.400 m² großen Grundstück in der Innenstadt von Bottrop und ist langfristig vollständig vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. ...

