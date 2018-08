Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED beließ gestern die Spanne für den Leitzinssatz wie erwartet unverändert bei 1,75% bis 2,00%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Stellungnahme zur geldpolitischen Entscheidung sei nahezu wortgleich zu der von Mitte Juni gewesen. Lediglich die Konjunktureinschätzung sei noch positiver ausgefallen - "die Wirtschaft wuchs stark" statt "die Wirtschaft wuchs solide" - und die Wortwahl zur Inflation sei leicht angepasst worden - "die Inflationsrate verharrt nahe 2% p.a." statt "die Inflationsrate hat sich nahe an 2% p.a. heran bewegt". Die geldpolitische Ausrichtung werde weiter als akkommodierend beschrieben. Einer Zinsanhebung im September stehe in den Augen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG damit nichts im Wege. US-Präsident Trump habe seinen Handelsbeauftragten Lighthizer damit beauftragt, statt der angedrohten Strafzölle in Höhe von 10% auf chinesische Einfuhren im Volumen von USD 200 Mrd. nun Einfuhrzölle in Höhe von 25% in die Wege zu leiten. ...

