Das Cloud-basierte Kundendienst-Managementsystem von ServiceBench wird Assistenza Casa dabei unterstützen, für versicherte Hauseigentümer einen beschleunigten und verbesserten Kundendienst bei Problemen im Sanitär-, Heizungs- und Elektrobereich bereitzustellen.



Columbia, Maryland (ots/PRNewswire) - ServiceBench®, der führende Anbieter von integrierten Kundendienst-Managementlösungen für Hersteller und andere Kundendienstbetreiber, verkündete heute den Abschluss eines Vertrags mit HomeServe, einem Marktführer für Haushaltsreparaturen, Wartung und Garantiedienste, um die italienische Geschäftseinheit von HomeServe namens Assistenza Casa bei der Verbesserung des Kundendienstes in ganz Italien zu unterstützen.



Die Vereinbarung markiert den Eintritt von ServiceBench auf dem italienischen Kundendienstmarkt und die Expansion innerhalb Europas. Das Unternehmen bedient auch Hersteller und andere Kundendienstbetreiber in ganz Nordamerika und im Vereinigten Königreich.



ServiceBench wird den Kundendiensttechnikern von Assistenza Casa helfen, ein effizienteres Auftragsmanagement zu realisieren, indem eine vollständig angepasste Version der Cloud-basierten Softwareplattform von ServiceBench eingesetzt wird, einschließlich Auftragsverwaltung, Entsendung, mobiler Einsatz des Kundendiensts, Integration von Teilelieferanten, Reklamationen und Analyseleistungen zur Steuerung der gesamten Servicetätigkeiten.



"Wir haben unsere Cloud-basierte Softwareplattform geschaffen, um Herstellern, Vertreibern und Kundendienstleistern von Garantieprodukten einen 360-Grad-Rundumblick über ein Service-Ereignis zu bieten, damit sie die Dienstleistung effizienter und ökonomischer bereitstellen und gleichzeitig die Kundenerfahrung verbessern können", sagte Louis Rose, Vice President und Geschäftsführer von ServiceBench. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Assistenza Casa, damit eine ausgezeichnete Serviceerfahrung für deren Kunden sichergestellt wird, und über die weitere Expansion von ServiceBench in der Branche für Haus-Kundendienstgarantie in Italien."



Informationen zu Assistenza Casa



Die Anteilseigner von Assistenza Casa sind Edison Energia S.p.A., ein führendes Energieunternehmen in Italien mit einer über 130-jährigen Tradition, sowie HomeServe, ein weltweiter Branchenführer für Haus-Kundendienste seit 25 Jahren. HomeServe bietet Notfallreparaturen, Wartung, Installationen und intelligente Haustechniklösungen für mehr als acht Millionen Kunden im Vereinigten Königreich, in Italien, Frankreich, Spanien und den USA. Weitere Informationen findet man unter www.assistenzacasa.com



Informationen zu ServiceBench



ServiceBench, eine Unternehmung von Asurion, ist eine Cloud-basierte Softwareplattform, die einen 360-Grad-Überblick über ein Service-Ereignis bietet. Die Lösung verbindet die Menschen, die Produkte herstellen, verkaufen, warten und gewährleisten, mit ihren Konsumenten und mit den Unternehmensnetzen, die Teile liefern, Kundendienst bereitstellen und das Produkt installieren. Der Fokus unseres Instrumentariums richtet sich darauf, Handelspartner zu verbinden, umständliche Geschäftsabläufe zu automatisieren und für Kunden einen Echtzeit-Überblick über das Service-Ereignis sowie wertvolle Analysedienste zur Verfügung zu stellen, damit unsere Kunden ihre Konsumenten optimal bedienen können. Weitere Informationen findet man unter www.servicebench.com



