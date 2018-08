Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Link die ASX Meldung von Jadar Lithium: Erste Probenahmen im Projekt Bukulja definieren mehrere anomale Zonen WICHTIGSTE ERGEBNISSE Auswertung der Ergebnisse für das Projekt Bukulja abgeschlossen Erste Flusssediment- und Bodenuntersuchungen definieren eine Anzahl anomaler Zonen im Granitoid Bukulja Anomalien durch die Werte mehrerer Elemente wie Be, Sb, Sn, As und Li definiert Anschlussprogramm für das dritte Quartal 2018 in Planung Bitte entnehmen Sie weitere Informationen über Jadar Lithium der Website: Jadar LithiumTWITTER Für aktuelle Unternehmensneuigkeiten folgen Sie uns auch auf Twitter: @DGWA_GmbH

