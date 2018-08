Centerra Gold Inc. gab gestern die Produktions- und Finanzzahlen des Juniquartals 2018 bekannt. Demnach konnte das Unternehmen in den drei Monaten Einnahmen in Höhe von 243,3 Mio. $ erzielen. Insgesamt ergab sich ein Nettogewinn von 43,5 Mio. $ bzw. 0,15 $ je Aktie, das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte.



Darin enthalten sind allerdings auch ein Erlös von 28,0 Mio. $ vor Steuern aus dem Verkauf des Royalty-Porfolios sowie ein Erlös von 9,4 Mio. $ aus dem Verkauf der Liegenschaft Altan Tsagaan Ovoo. Im zweiten Quartal 2017 hatte Centerra einen Nettogewinn von 23,4 Mio. $ bzw. 0,08 $ je Aktien verzeichnet.



Der operative Cashflow lag im Berichtszeitraum bei 47,6 Mio. $ und die Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristigen Investments beliefen sich zum 30. Juni auf 215,5 Mio. $.



Die Goldproduktion des Unternehmens erreichte im vergangenen Quartal rund 130.200 oz, wobei 83.800 oz an der Mine Kumtor und 46.400 oz bei Mount Michigan gefördert wurden. Darüber hinaus produzierte die Mine Mount Michigan in den drei Monaten 16,5 Mio. Pfund Kupfer.



Die All-in Sustaining Costs nach Beiproduktgutschriften lagen insgesamt im Schnitt bei 996 $ je verkaufter Unze Gold.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de