Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass das Paar in Richtung 0,9858 fallen könnte. USD/CHF technische Analyse "Der USD/CHF bleibt in der Defensive und wir rechnen mit Verlusten zum 9. Juli Tief von 0,9858. Kommt es hier zu einem Bruch, so wird der Aufwärtsdruck verringert und die Verluste können in ...

