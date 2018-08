Gestern war die Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) der Tagessieger im TecDAX, heute Früh steht sie wieder an der Spitze … aber auf der Verliererliste. Was ist denn jetzt schon wieder? Die eigene Quartalsbilanz ist es, die den Marktteilnehmern nicht passt. Und das, obwohl der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 16, das Betriebsergebnis um 30 Prozent gestiegen sind. Was will man denn noch? Immerhin war die Aktie abgestürzt, weil das Gerücht, Großkunde Apple könnte abspringen und seine Chips fortan selber bauen, aufgekommen war. Das war im Frühjahr 2017. Das Gerücht wurde seither immer wieder aufgewärmt, eine Bestätigung kam nie. Man müsste also eigentlich hocherfreut sein über das Wachstum bei Dialog Semiconductor … manche Chiphersteller bringen solche Wachstumssteigerungen nicht zuwege. Aber genau da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...