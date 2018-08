Commerzbank -Kunden mit Pfändungsschutzkonten sollen nach einer technischen Störung bald wieder uneingeschränkt an ihr Geld kommen. "Wir rechnen damit, dass bis heute Mittag alle Inhaber von P-Konten, denen Zahlungen gefehlt haben, über diese verfügen können", sagte ein Sprecher der Bank am Donnerstag.

Bei einem Teil der Pfändungsschutzkonten waren am Dienstag dieser Woche nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden. Etliche Kunden hatten sich deswegen am Mittwoch unter anderem auf Twitter beklagt, dass sie nicht an Bargeld kämen. Auch Daueraufträge und Lastschriften konnten wegen der Panne nicht ausgeführt werden, weil die sogenannten P-Konten, die nicht überzogen werden dürfen, zum Stichtag nicht ausreichend Guthaben auswiesen.

Pfändungsschutzkonten gibt es seit Juli 2010. Auf solchen P-Konten ist ein Teil des Guthabens vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt, derzeit mindestens 1133,80 Euro pro Monat. Das soll sicherstellen, dass Inhaber solcher Konten trotz finanzieller Schwierigkeiten genug Geld zur Verfügung haben, um ihr tägliches Leben zu bestreiten. Wie viele Konten von der Panne betroffen waren, sagte die Commerzbank mit ihren insgesamt 12,8 Millionen Privatkunden in Deutschland nicht./ben/DP/jha

ISIN DE000CBK1001

