flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte knickten nach den neuen Strafzollanhebungen der USA gegenüber China allesamt nach unten weg. Alle Aktienmärkte schlossen tiefer im roten Bereich. Der Nikkei225 verlor 1,03 Prozent bei 22.512,53 Punkten. Die größten Verluste wiesen die Leitindizes der Börsen in Hongkong, Shenzen und Shanghai auf. Auch die US-Futures tendieren seit der asiatischen Handelszeit schwach und führten auch zu einer ebenso schwachen Markteröffnung in Europa. Der Xetra-DAX startete mit einer Abwärtskurslücke in den Tag. Der erste Kurs lag bei 12.617,63 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Kursverlust von 0,53 Prozent und 12.737,05 Punkten. Ausgehend vom Zwischenhoch des 22. Mai 2018 bei 13.204,31 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 28. Juni 2018 bei 12.104,41 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermittelbar. Die Widerstände kämen bei den Marken von 12.654/12.784/12.945 und 13.204 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich bei 12.525/12.364 und 12.104 Punkten. Der 200er-SMA befand sich zum Xetra-Schluss bei rund 12.766 Punkten.

