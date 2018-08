Für 19.30 Uhr hatte Donald Trump am Mittwoch ein Statement zum Zollstreit USA-China angekündigt. Trump drohte mit höheren Zöllen. Während die Auswirkungen im US-Handel sehr gering waren, gaben die chinesischen Indizes in der Nacht deutlich nach. Dazu kam am Donnerstag ein schwacher Ifo und ein DAX unter der 200-Tage-Linie. Somit war der Weg frei und ...

