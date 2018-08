Die Commerzbank hat die Aktien der Metro AG nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Trend im Russland-Geschäft verbessere sich, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Großhandelsgeschäft ein robustes operatives Ergebnis erzielt. All das gehe beim ersten, schnellen Blick auf die Konzernresultate ein wenig unter./mis/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-02/10:34

ISIN: DE000BFB0019