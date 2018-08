Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe mit seinen Resultaten und dem Ausblick weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil fehle es auf kurze Sicht an Kurstreibern./la/mis

Datum der Analyse: 02.08.2018

ISIN DE0005439004

AXC0142 2018-08-02/10:37