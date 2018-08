Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Antikörperspezialist habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz im zweiten Quartal ihre Prognose übertroffen, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der operative Verlust nicht so hoch wie befürchtet ausgefallen. In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Nachrichtenfluss derweil etwas abebben./la/mis

Datum der Analyse: 02.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006632003

AXC0143 2018-08-02/10:38