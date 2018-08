Der Schweizer Vermögensverwalter GAM muss zwei Tage nach der Suspendierung des Fondsmanagers Tim Haywood die Notbremse ziehen. Da das Volumen der Anteilsrückgaben zu hoch wurde, setzte GAM den Handel mit den bis vor kurzem von Haywood verwalteten Fonds aus. Dabei handelt es sich um die von GAM verwalteten Vermögen mit einer sogenannten Absolute-Return-Bond-Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz.

Die verwalteten Vermögen der betroffenen Fonds betrugen Ende Juli etwas mehr als 7 Milliarden Franken und damit rund 4 Prozent des vom Schweizer Unternehmen verwalteten Vermögens. Andere Bereiche des Geschäfts seien nicht betroffen, hieß es in der GAM-Mitteilung vom Donnerstag. An der Börse war die Wirkung aber enorm. Die Aktie des Vermögensverwalters büßte erneut zweistellig ein. Der Börsenwert von GAM liegt damit nur noch bei knapp 1,4 Milliarden Franken (rund 1,2 Mrd Euro)

Die GAM-Aktie hatte bereits am Dienstag nach Bekanntgabe von Haywoods Suspendierung knapp 13 Prozent verloren. Am Mittwoch war in der Schweiz ein Feiertag. GAM wirft Haywood nach einer internen Untersuchung vor, Probleme beim Management der Risiken sowie der Dokumentationspflichten gehabt zu haben. Es gebe jedoch keine Bedenken bezüglich seiner Ehrlichkeit. Zudem seien nach bisherigem Stand keine materiellen Nachteile für Kunden entstanden

Die Fonds-Verwaltungsräte prüften nun alle zukünftigen Schritte, hieß es am Donnerstag weiter. Dazu zähle auch die Liquidierung der Fonds, um den Wert und die Liquidität für die Kunden zu maximieren. Man sei bestrebt, die Gleichstellung aller Investoren zu gewährleisten und ihre Interessen zu schützen. Absolute-Return-Fonds verfolgen den Ansatz, eine marktunabhängige Rendite zu erzielen, daher hängen sie stark von den Entscheidungen der zuständigen Fondsmanager ab./zb/tav/jha/

