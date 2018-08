Die GAM-Aktien brechen am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Woche prozentual zweistellig ein. Nachdem der Vermögensverwalter für institutionelle Kunden am Dienstag neben den Halbjahreszahlen auch die Suspendierung des Investment Directors Tim Haywood bekannt gegeben hatte, teilte die Gesellschaft nun mit, dass sie den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...