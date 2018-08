Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/02.08.2018/10:30) - Neue und langjährige Aussteller setzen auf den bestens bewährten und bekannten Standort Blaue Lagune: Die Hochfrequenzlage mit rund 150.000 Besuchern im Jahr bietet nicht nur ideale Voraussetzungen für den Verkauf von Fertighäusern, sondern auch für ergänzende Produkte sowie Ausstattungen und Systeme rund ums Zuhause. Deutscher Fertighaus-Anbieter erfolgreich in Österreich "Wir verkaufen in der Blauen Lagune jede Woche ein Haus", freut sich Josef Haas, Eigentümer und Geschäftsführer der deutschen KAMPA GmbH, der seit Sommer 2017 mit seinem neuen Musterhaus in der Blauen Lagune ist. Darüber hinaus verlegte Josef Haas kürzlich den österreichischen Firmensitz von Linz in die Blaue Lagune, da der Standort in der Region Wien/NÖ in Zukunft zum Schwerpunkt für den deutschen Hersteller wird. Zimmereibetrieb mit neuer Vertriebs-Strategie Das Bespiel des niederösterreichischen Zimmereibetriebs Holzbau Berger zeigt, dass nicht nur große Fertighaus-Marken in der Blauen Lagune erfolgreich sind. "Wir hatten schon immer das Einfamilienhaus im Fokus, doch der Markt hat sich in den letzten 15 Jahren massiv verändert und wir mussten neue Wege im Vertrieb gehen. Mit der Präsenz in der Blauen Lagune konnten wir unseren Umsatz bereits im ersten Bilanzjahr 2017 um rund 50 % steigern", so Firmenchef Otmar Berger, der sein Musterhaus 2016 eröffnete. Hohe Bau-Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die herzliche Betreuung und Beratung sind weitere Erfolgsfaktoren. Hohe Zufriedenheit langjähriger Aussteller Auch langjährige Aussteller sind mit ihren Verkaufszahlen in der Blauen Lagune sehr zufrieden, weiß Erich Benischek, Eigentümer und Geschäftsführer des Ausstellungszentrums: "Wolf Haus ist von der Verkaufsplattform Blaue Lagune begeistert, auch der Wolf Keller-Verkauf läuft hervorragend. Bei Griffner werden sogar rund 60 % des Inlands-Absatzes über die Blaue Lagune realisiert", weiß Benischek zu berichten. Kein Wunder also, dass die Anfragen nach freien Ausstellungsflächen deutlich zunehmen. Erfolgreiche Verkaufsplattform für Ausstattungen rund ums Haus Auch für Produkte und Ausstattungen rund ums Haus ist die Blaue Lagune eine perfekte Verkaufsplattform. Das Beispiel HotSpring Whirlpools zeigt, dass mit einer guten Produkt-Ausstellung und kompetenter Beratung nahezu jede Woche ein Whirlpool am Standort Blaue Lagune verkauft wird. So erweitert HotSpring auch laufend sein Sortiment vor Ort - das neueste Highlight ist eine all-in-one-Kombination aus Whirlpool, Swimspa und Aqua-Fitness-Center, das auf wenigen Metern Platz findet und in dem man Relaxen, Schwimmen, Rudern und Joggen kann. Kunden verlassen sich auf die Blaue Lagune Das gute Image der Blauen Lagune und ihrer Aussteller ist kein Zufall, weiß Benischek: "Wir prüfen unsere potentiellen Aussteller im Vorfeld nach gewissen Kriterien, soweit es uns möglich ist. Dazu zählen die gütegeprüfte Qualität der Produktion und der verwendeten Baustoffe, die Bonität, aber auch eine faire und verantwortungsbewusste Unternehmenspolitik. Wir sind in erster Linie an langfristig erfolgreichen Geschäftsbeziehungen interessiert, die zu unserem guten Ruf beitragen können. Die Kunden der Blauen Lagune profitieren wiederum von dieser Vorauswahl durch die gebotene Qualität und Seriosität der Aussteller." So hat Benischek bereits Unternehmen als Aussteller ablehnen müssen, die die Blaue Lagune gerne als erfolgreiche Eintrittskarte in den österreichischen Markt nutzen wollten, aber leider zu viele Defizite aufwiesen. Die nächste Dimension: Beste Voraussetzungen für neue Aussteller Mit der "nächsten Dimension" wird die Blaue Lagune zum allumfassenden Ausstellungs- und Beratungszentrum in den Bereichen Bau, Sanierung, Ausstattung und Immobilien erweitert. Die zukünftigen Aussteller profitieren dabei nicht nur vom Hochfrequenzstandort, sondern auch vom hervorragenden Image des Zentrums. Auch Fertighaus-Anbietern werden neue Möglichkeiten eröffnet: So können sie die Bemusterung mit ihren Kunden in Zukunft gemeinsam vor Ort im neuen Bauzentrum durchführen, um nur ein Beispiel zu nennen. "Das Interesse ist gewaltig - unser Projekt wird von der Branche begeistert angenommen", freut sich Benischek. Der Spatenstich soll noch im Herbst 2018 erfolgen. InfoBox BLAUE LAGUNE: Blaue Lagune - Fertighauszentrum & Smart Expo rund um Bauen, Sanieren und modernes Wohnen Kontakt Zentrale: Mariahilfer Straße 84, 1070 Wien, Tel. +43 1 526 11 03, office@blauelagune.at Ausstellungszentrum: 2351 Wiener Neudorf, A2 Südautobahn, Abfahrt Mödling/SCS Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr, Sonn- und Feiertag geschlossen, Eintritt frei. Info-Telefon +43 2236 64 199 Blaue Lagune im Web: http://blauelagune.at http://facebook.com/DieBlaueLagune http://youtube.com/BlaueLaguneTV http://twitter.com/ServiceLagune Pressekontakt: PRUNDMEHR - Mag. (FH) Silvia Gronau, Tel. +43 680 555 44 47, E-Mail: silvia.gronau@prundmehr.at (Ende) Aussender: Blaue Lagune Ansprechpartner: Doris Messerer Tel.: +43 1 526 11 03 - 1021 E-Mail: doris.messerer@blauelagune.at Website: www.blauelagune.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180802011

