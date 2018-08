Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal wieder einmal seine eindrucksvolle Ertragskraft unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das von VW in Aussicht gestellte härtere zweite Halbjahr wegen der verzögerten Zertifizierung von Automodellen mit dem neuen Abgastest WLTP ändere nichts an seinen Erwartungen, da er etwaige WLTP-Einbußen bereits berücksichtigt habe./edh/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-08-02/11:02

ISIN: DE0007664039