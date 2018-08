FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr gesteigert. Allerdings verschlechterte sich die Marge leicht. Die Jahresprognose bestätigte Porsche.

Das operative Ergebnis legte in den sechs Monaten um 1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Das entsprach einer Umsatzrendite von 17,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 hatte die Marge noch bei 18,1 Prozent gelegen.

An dem Ziel einer Jahresrendite von mindestens 15 Prozent hält Porsche fest. "In der zweiten Jahreshälfte müssen wir uns einigen Herausforderungen stellen", sagt Finanzvorstand Lutz Meschke. Das Unternehmen müsse sich auf die unsichere politische und wirtschaftliche Lage einstellen und die Modellpalette fit machen für die neuen Abgasnormen in Europa.

Der Mutterkonzern Volkswagen hat am Vortag gute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.