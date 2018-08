Baierbrunn (ots) -



Menschen mit Gelenkprothesen sollten unbedingt auf eine gute Mundhygiene achten. Darauf weist die Zahnärztin Eva Vacha aus Glonn im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" hin. Denn wer eine Gelenkprothese trägt, muss sein Leben lang mit einer Infektion rechnen. In einem Drittel der Fälle wird diese von Keimen verursacht, die aus anderen Körperbereichen über die Blutbahn dorthin gelangen. Sehr wahrscheinlich entstehen einige dieser Spätinfektionen infolge zahnärztlicher Behandlungen.



Falls sich ein Zahnarztbesuch nicht vermeiden lässt, sollten betroffene Patienten eventuell mit einem Antibiotikum vorbeugen. Noch ist aber nicht klar, wie sicher Infektionen auf diese Weise verhindert werden können. Grundsätzlich gilt: je blutiger eine Behandlung und je mehr Bakterien im Mund, desto höher das Risiko. Wer aufgrund der noch nicht eindeutigen Belege ein Antibiotikum scheut, dem rät Vacha: "Kurz vor dem Eingriff für mindestens 30 Sekunden den Mund mit einem chlorhexidinhaltigen Mundwasser spülen. Damit ist nichts kaputt, und die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien in die Blutbahn gelangen, ist nachweislich reduziert."



Wer eine Gelenkersatz-OP vor sich hat, sollte sich unbedingt "vom Zahnarzt checken lassen und eine planbare Sanierung vorher machen", rät Professor Heiko Reichel, Leiter der Orthopädischen Uniklinik Ulm. In der neuen "Apotheken Umschau" erklären Experten, was Patienten wissen sollten, bevor sie eine Gelenkersatz-OP vornehmen lassen.



