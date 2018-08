Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal bewegten sich im Rahmen des positiven vorläufigen Berichts, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So lange jedoch nicht die geschäftlichen Beziehungen zu Apple klarer seien, dürfte der Wert bei den Anlegern weniger beliebt sein, auch wenn der Umsatzausblick für das dritte Quartal über den Konsensschätzungen gelegen habe./mf/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

