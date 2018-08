In Kiraz in der Provinz Izmir im Westen der Türkei ist die weltgrößte Photovoltaikanlage mit HIT-Modulen von Panasonic ans Netz gegangen. Der Solarpark "Sakura Projekt" mit 11,7 MW Leistung entstand in Kooperation von Panasonic und der Yilsan Investment Holding. Letztere ist für ihre Investitionen in Solarprojekte in der Türkei bekannt. 02.08.2018 | Quelle: Panasonic | solarserver.de © EEM Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...