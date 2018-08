Hannover (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Tag hat zumindest mit Blick auf die US-Geldpolitik nicht zu Überraschungen geführt, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbanker in Washington hätten erwartungsgemäß noch keine konkreten Anpassungen am Leitzinsniveau vorgenommen. Die obere Grenze der FED Funds Target Rate verharre damit zunächst bei 2,00%. ...

