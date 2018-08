Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete am gestrigen Handelstag Verluste und die 10J-Rendite stieg auf 0,48%, so die Analysten der Helaba.Das Chartbild des Futures trübe sich auf Tagesbasis nochmals ein, denn der MACD sei gen Süden gerichtet und das Kursmomentum dringe weiter in den negativen Bereich vor. Zudem sei beim Stochastic, der sich im überverkauften Bereich befinde, noch kein Stabilisierungspotenzial auszumachen. Aus technischer Sicht sei somit der Weg frei bis zur ersten Unterstützung, welche die Analysten bei 159,37 lokalisieren würden, denn das 61,8%-Retracements (160,91) der Aufwärtsbewegung von Mitte Juni sei unterschritten worden. Auf Hürden treffe der Bund-Future um 161,40 und bei 161,85. Trading-Range: 160,20 bis 161,40. ...

