Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmarktzinsen beiderseits des Atlantiks sind gestern deutlich gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um 5 Basispunkte auf 0,49% geklettert. 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 3,00% um 4 Basispunkte höher rentiert als am Dienstag. Als verantwortlich für diese Entwicklung sei die japanische Notenbank ausgemacht worden. Diese habe am Dienstag zwar ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Jedoch habe der Notenbank-Gouverneur angekündigt, dass die Verfolgung des Renditeziels von 0,00% für 10-jährige Staatsanleihen flexibler gehandhabt werden solle. Die Marktteilnehmer schienen diese Vorgehensweise gestern testen zu wollen. In der Folge seien die Kapitalmarktzinsen in Japan auf allerdings weiterhin extrem niedrigem Niveau spürbar angestiegen. Dies habe wiederum auf die amerikanischen und europäischen Märkte ausgestrahlt. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank von gestern Abend habe hingegen bislang keine deutlichen Spuren hinterlassen. (02.08.2018/alc/a/a) ...

