Erzeugerpreisindex der Eurozone dürfte sich im Juni beschleunigen Märkte erwarten Zinserhöhung der Bank of England DowDuPont (DWDP.US) kündigt Umsatz von über 23,5 Mrd. USD an

Nachdem sich die Fed gestern entschieden hat, in Wartestellung zu verweilen, verlagert sich die Aufmerksamkeit heute auf die Bank of England. Es wird erwartet, dass die britische Währungsbehörde endlich eine Zinserhöhung vornimmt. Man sollte jedoch bedenken, dass diese Zentralbank die Märkte gerne überrascht. Abgesehen davon erhalten wir die Inflationswerte der europäischen Hersteller (EPI) sowie den Einkaufsmanagerindex (EMI) für das britische Baugewerbe für Juli. Das wöchentliche Update zum US-Arbeitsmarkt könnte vor dem morgigen NFP-Bericht nützlich sein. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Baugewerbe (Juli): Der Datenstrom, der aus Großbritannien kommt, war in letzter Zeit eher glanzlos. Der gestrige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verfehlte die Erwartungen, da er einen großen Rückgang aufwies. Laut der von Bloomberg befragten Ökonomen soll diese Abwärtsneigung durch den ...

