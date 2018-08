Der Konzern mit weltweit rund 19000 Angestellten erzielt einen großen Teil seines Umsatzes mit Kosmetikartikeln wie Nivea, Eucerin, Labello und 8x4. Auch die Klebstofftochter Tesa, einer der weltweit führenden Hersteller von Klebelösungen für Industrie, Gewerbe und Verbraucher, steht für zirka ein Sechstel des Konzernumsatzes. Mehr als 130 Jahre nach seiner Gründung durch den Apotheker Paul Carl Beiersdorf stellt der in Hamburg sitzende Konzern als Dachmarke zahlreiche international bekannte Marken her. Nach eigenen Angaben besetzen die Marken des Unternehmens dabei 130 Mal in verschiedenen Ländern und Kategorien die Position des Marktführers.

Trend besteht

Im Chart auf Wochenbasis stellt sich die Beiersdorf-Aktie mit einem seit Oktober 2011 bestehenden, langfristigen Aufwärtstrend dar. Nachdem die Aktie im Dezember bei 102 Euro ein Allzeithoch erreichte, blieben die Notierungen seitdem unter einer Widerstandsgerade um aktuell 100,40 Euro. Sollte die Aktie diese überwinden, könnte sich neue Dynamik für den Wert ergeben. Zuletzt wurden die Anleger zurückhaltend, sobald sich die Notierungen dieser Hürde näherten. Daher könnte ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...