FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.08.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4100 (3800) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES SSE PRICE TARGET TO 1500 (1470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1580 (1500) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 700 PENCE - CFRA CUTS CAPITA GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 140 (200) PENCE - CITIGROUP RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (SELL) - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GR. PRICE TARGET TO 3050 (1944) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1520 (1355) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5400 (5450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4600 (4700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4080 (3750) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1180) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4880 (4950) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1285 (1135) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 368 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4950 (5050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4950 (5050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 290 (275) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5960 (5690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7600 (7400) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SHELL TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PEEL HUNT RAISES BIFFA TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 289 (260) PENCE - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1160 (1180) PENCE - 'NEUTRAL'



