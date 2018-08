Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach den Quartalszahlen von 3,30 auf 3,45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Anhebung erfolge auf die veränderten Prognosen hin, so Analyst Joshua Millls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für eine Neueinschätzung des Telekommunikationswertes lieferten die Zahlen allerdings keinen Grund./mf/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-08-02/11:29

ISIN: DE000A1J5RX9