Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhersteller habe robust abgeschnitten, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da der globale Stahlmarkt seinen Aufwärtszyklus fortsetze, zahle sich nun die geographisch breite Aufstellung des Unternehmens letztlich aus. Rosenfeld erhöhte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr./la/zb Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-08-02/11:29

ISIN: LU1598757687