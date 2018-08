MÜNCHEN (Dow Jones)--Das wachstums- und margenstärkste Geschäft von Siemens soll nicht verselbstständigt und an die Börse gebracht werden. Es gebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Pläne, Digital Industry an die Börse zu bringen, sagte Konzernchef Joe Kaeser auf einer Pressekonferenz, auf der er seine künftige Konzernstruktur "Vision 2020+" präsentierte. In diese Operating Company bringt Siemens alle Geschäfte ein, die sich mit der Digitalisierung industrieller Prozesse befassen.

Die Aussage gelte auch für die beiden anderen Kerngeschäfte Smart Infrastructure und Gas and Power, fügte Kaeser hinzu.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2018 05:04 ET (09:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.