Unterföhring (ots) - Musikshow mal anders - frisch aus der TV-Manufaktur von Joko Winterscheidt: In der neuen ProSieben-Show "Earn your Song" (AT) lässt Joko Deutschlands größte Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten. Am Ende performen sie einen ihrer größten Hits - doch dazu müssen sie sich in mehreren Spielrunden die passenden oder auch unpassenden Instrumente dafür erspielen. Synthesizer oder Kinder-Klavier? Drumset oder Kochtopf-Set? Professioneller Backgroundsänger oder Jokos krächzende Stimme? Wer meistert die musikalischen Herausforderungen und performt am Ende besser?



"Earn your Song" (AT) wurde als Mini-Show in "DIE BESTE SHOW DER WELT" (Samstag, 11. August, 20:15 Uhr, ProSieben) entwickelt. Ob Jokos Show-Konzept bereits hier das Studiopublikum überzeugen wird?



Produziert wird "Earn your Song" (AT) am 13. und 14. September in den Bavaria Studios in München von Florida TV. Tickets sind ab sofort im Shop von EndemolShine unter https://tickets.endemolshine.de/shows/344-earn-your-song erhältlich. ProSieben zeigt "Earn your Song" (AT) diesen Herbst in der Late Prime.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2