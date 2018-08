Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am späteren Donnerstag-Vormittag im Minus. Nach einem bereits schwachen Start hat der SMI seine Verluste nur vorübergehend eingedämmt, ehe die Kurse wieder nach unten gerutscht sind. Nach einem starken Juli kommt es damit zum Monatsbeginn im Anschluss an den Bundesfeiertag zu Gewinnmitnahmen.

Geprägt wird die Stimmung insbesondere von Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, was am Berichtstag insbesondere die chinesischen Aktien ins Rutschen brachte. So hatte US-Präsident Trump China mit einer weiteren Eskalation gedroht. Er lässt offenbar eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren von 10 auf 25 Prozent prüfen.

Der Entscheid der US-Notenbank vom Mittwoch, die Zinsen vorerst unverändert zu belassen, führte an den Börse zu keinen nennenswerten Ausschlägen, da dies auch so erwartet wurde. Die Tür für eine weitere Leitzinserhöhung im September wurde jedoch noch etwas weiter aufgestossen. In den Fokus rückt nun die Bank of England, welche möglicherweise bereits am heutigen Donnerstag eine Zinserhöhung bekanntmachen wird. Für den Nachmittag sind ausserdem Konjunkturdaten aus den USA aus dem Industriebereich sowie zum Arbeitsmarkt angesagt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr 0,34 Prozent tiefer ...

