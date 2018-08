Die Nachricht alarmierte Aktivisten und Menschenrechtler: US-Medienberichten zufolge plant der US-Internetkonzern Google eine App für den chinesischen Markt. Angeblich soll es sich dabei um eine zensierte Suchmaschine mit dem Namen "Dragonfly" (Libelle) handeln. Mit "Dragonfly" soll es möglich sein, in China gesperrte Webseiten und Suchanfragen nach Themen wie Menschenrechte, Demokratie, Religion oder friedlichen Protest auszusortieren, berichteten das US-Portal "The Intercept" und die "New York ... (Claudia Wallendorf)

