FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt, aber auch vor möglichen Auswirkungen eines sich weiter verschlechternden Umfeldes gewarnt. Die Prognose gelte nur, wenn sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht noch weiter verschlechterten, sagte CEO Harald Krüger während einer Telefonkonferenz. Mehr denn je denke der Konzern in verschiedenen Szenarien. "Wir beobachten die aktuelle handelspolitische Lage sehr aufmerksam", ergänzte Finanzvorstand Nicolas Peter.

BMW hat nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im zweiten Quartal den Ausblick auf das Jahr bekräftigt, wonach der Autoabsatz und der Umsatz leicht steigen sollen. Auch der Gewinn vor Steuern sieht BMW leicht, also bis zu 5 Prozent, höher, sofern das geplante Mobilitäts-Joint-Venture mit Daimler genehmigt wird. Die Prognosebandbreite sei nach wie vor gültig, so Peter.

Der Wettbewerber Daimler hatte Ende Juni, unter anderem wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China, seine Gewinnprognose 2018 überraschend gesenkt. Zur Begründung wurde auf die höheren Zölle für von den USA nach China exportierte Autos verwiesen, weshalb der SUV-Abssatz im weltgrößten Automarkt unter den Erwartungen bleiben dürfte.

BMW-Chef Krüger sagte, dass der X5 nach wie vor aus den USA nach China exportiert werde. Der Wagen sei daher auch von den Zöllen betroffen. Per Ende Juli habe der Münchener Konzern die Preise in China erhöht. Insgesamt, so Finanzchef Peter, löse sich die registrierte Zurückhaltung der Kunden in China derzeit etwas auf.

August 02, 2018

