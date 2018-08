Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 105 auf 101 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anzeichen für sich erholende Margen in der Verarbeitung seien rar, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das überwiege die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse in der Öl- und Gasförderung. Dessen ungeachtet sei BASF eine der wenigen Investmentmöglichkeiten im europäischen Chemiesektor./bek/jha/ Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-08-02/11:59

ISIN: DE000BASF111