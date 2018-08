Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Ein vermutlich starker Umsatzanstieg im dritten Quartal dürfte den Sorgen einiger Anleger in puncto finanzieller Risiken des Elektroautobauers entgegen stehen, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viele Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, dürften ihre Positionen daher reduzieren, was den Aktienkurs antreiben sollte./mis/jha/ Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2018-08-02/12:06

ISIN: US88160R1014