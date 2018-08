Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab), Spezialist für die Digitalisierung von Wertschöpfungsketten, hat von SAP SE den besonderen Status "SAP Cloud Focus Partner" für SAP S/4HANA Cloud und SAP Ariba erhalten. Das Unternehmen überzeugte durch erfolgreiche Kundenprojekte im Cloud-Umfeld sowie ausgeprägtes SAP S/4HANA Cloud- und SAP Ariba-Know-how. Die offiziell ausgezeichnete Expertise gibt Camelot-Kunden höchste Sicherheit bei der Implementierung von SAP-Cloud-Lösungen.



"Die Auszeichnung als SAP Cloud Focus Partner ist ein weiterer Beleg unserer digitalen Vorreiter-Position", freut sich Holger Reimer, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. Camelot verfügt über umfangreiche Beratungs- und Implementierungsexpertise rund um SAP-Cloud-Lösungen und hat auch selbst SAP-Cloud-Produkte im Einsatz. Diese Kompetenzen sind Teil des Camelot-Beratungsangebots für die digitale Transformation von Wertschöpfungsketten. Hierzu zählt vor allem Digital EXPERIENCE2, ein Service- und Produktportfolio, das den digitalen Return on Investment für Kunden erlebbar macht und beschleunigt.



Voraussetzungen für die Ernennung als SAP Cloud Focus Partner waren ausgewiesenes Lösungs-Know-how im Cloud-Umfeld sowie mindestens eine erfolgreiche Kundenreferenz in 2018. Als SAP Cloud Focus Partner wird Camelot von SAP besonders unterstützt, zum Beispiel durch exklusiven Zugriff auf Wissen. Dieser Know-how-Vorsprung wiederum kommt Kunden in ihren Implementierungsprojekten zugute.



Über Camelot ITLab



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



