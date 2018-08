München (ots) -



Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II



Das große Casting von "Curvy Supermodel" geht weiter. Für welche Outfits entscheiden sich die jungen Frauen? Welche Kandidatin setzt ihre Kurven gekonnt in Szene und schafft es in den Recall?



Die Suche nach dem "Curvy Supermodel" 2018 geht weiter. Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Oliver Tienken und Jan Kralitschka haben tausende Bewerbungsfotos gesichtet. Nur ein Bruchteil der Bewerberinnen erhielt eine Einladung zum Casting in Düsseldorf.



Die jungen Frauen bekommen vor ihrer Laufsteg-Audition ein professionelles Styling. Doch wenn es um die Outfits geht, haben die Kandidatinnen die Qual der Wahl: Welche Frau traut sich, ihre Kurven in sexy Bademode zu präsentieren? Und wer wählt lieber ein elegantes Abendkleid? Eine wichtige Entscheidung, denn die Konkurrenz ist groß und beim Auftritt vor der Jury gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck.



Unter anderem geben diese Nachwuchs-Talente in der zweiten Folge ihr Bestes, um die Juroren von ihrem Potenzial zu überzeugen. Schulamit gehört mit ihren 17 Jahren zu den jüngsten Bewerberinnen dieser Staffel. Die Stuttgarterin geht noch zur Schule. Zum Casting kommt das Küken mit großer Brille und wallendem Haar. Doch vor die Jury tritt eine völlig verwandelte Schulamit.



Felicitas (22) aus Mömbris liebt es auf der Bühne zu stehen. Kein Wunder, arbeitet sie doch als Animateurin und kümmert sich um Teenie-Urlauber. Der Job hat sie selbstbewusst gemacht und Selbstbewusstsein ist für ein Curvy Model extrem wichtig. Beste Voraussetzungen für den Recall, oder?



Norah (23) aus Bremen liebt es an Autos herumzuschrauben. "Wenn mir jemand einen Sportwagen und den perfekten Mann vor die Nase hält, entscheide ich mich für den Sportwagen!" Auch sich selbst hat die 23-Jährige "tunen" lassen und das fällt Jurorin Angelina Kirsch sofort ins Auge...



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



