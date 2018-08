Es ist die Hölle los bei Siemens (WKN: 723610): Nach Verkündung der Zahlen für das 3. Quartal in Siemens" Fiskaljahr 2017/2018 rauscht die Aktie am Donnerstag fast -5% in den Keller. Während beim Nettogewinn (-14% auf 1,21 Mrd. Euro) und Umsatz (-4% auf 20,47 Mrd. Euro) Verluste verbucht wurden, überraschte der DAX-Konzern beim Auftragseingang positiv (+16% auf 22,8 Mrd. Euro).

Bereits gestern wartete Siemens mit einem Strategie-Update auf. Demzufolge will der Mischkonzern mit der selbsternannten "Vision 2020" die Weichen für die Zukunft stellen. Nach Konzernangaben soll das Konzept durch "Investitionen in neue Wachstumsgebiete, wie etwa den IoT-Services, dezentrales Energiemanagement oder infrastrukturelle Elektromobilität das Wachstumsportfolio" stärken. Das ist von besonderem Interesse für den Kapitalmarkt - entsteht hier der neue Mischkonzern der Zukunft?

Siemens-Zahlen im Detail

Bei einem genaueren Blick auf Siemens" Zahlenwerk offenbaren sich interessante Details. Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Vorjahresquartal um 4% auf 20,5 Mrd. Euro - vorwiegend bedingt durch negative Währungseffekte.

Das Trostpflaster für Siemens-Aktionäre besteht darin, dass der Auftragseingang ...

