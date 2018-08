Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate bestätigten, dass der französische Versicherer auf einem guten Weg sei, seine ambitionierten Ziele für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem peilten die Franzosen nun eine geringere Verschuldung an, was die Aktien weniger riskant machen könnte./la/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-02/12:07

ISIN: FR0000120628