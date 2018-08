Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für T-Mobile US nach Zahlen von 65 auf 68 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Am auffälligsten bei den starken Resultaten des zweiten Quartals sei der Anstieg der Netto-Neukundenzahl gewesen, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine bessere Netzabdeckung durch die US-Tochter der Telekom impliziere, dass eine niedrigere Kundenabwanderung möglich sei./mis/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-08-02/12:07

ISIN: US8725901040