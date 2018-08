Laut einer Studie schränken Großraumbüros die Kommunikation der Mitarbeiter erheblich ein. Doch die Arbeits- und Organisationspsychologin Eva Bamberg meint: Wenn man es richtig angeht, haben offene Räume auch Vorteile.

Frau Bamberg, zwei Harvard-Forscher kamen jüngst in einer Studie zu einem ernüchternden Ergebnis: Demnach verringern Großraumbüros die Kommunikation der Mitarbeiter untereinander erheblich. Was halten Sie davon?Ein Großraumbüro hat Vor- und Nachteile. Letztlich ist es die Frage, um was für eine Arbeit es geht. In Bereichen, in denen die Kommunikationsprozesse eher kurz sind und schnell gehen müssen, kann so ein Büro sehr nützlich sein. In anderen Bereichen wird es als sehr störend empfunden, weil Mitarbeiter abgelenkt werden, weil sie oft keine Rückzugsmöglichkeit haben und sich beobachtet fühlen. Ganz pauschal: Wenn Sie eine eher einfache Tätigkeit haben, ist so ein Modell nicht unbedingt ...

