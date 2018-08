Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sieben von zehn förderfähigen Personen ohne Riester-Vertrag wurden bisher noch nicht zur privaten Altersvorsorge beraten. Die Hälfte davon könnte sich aber grundsätzlich einen Vertragsabschluss vorstellen, ergab eine Online-Umfrage der LBS in Nordrhein-Westfalen. "Niemand hat Lust, sich freiwillig mit diesem sperrigen Thema zu beschäftigen. Hier müssen wir als Anbieter weiter motivieren", sagt LBS-Chef Jörg Münning. Aber auch die teilweise massive Verunsicherung der Verbraucher zum Thema Riester müsse aufhören, so seine Forderung.



Negative Berichterstattung war der am zweithäufigsten genannte Grund (25 %), bisher noch nicht zu "riestern", am häufigsten wurde das mit anderweitiger Vorsorge begründet (36 %). "Einzelne Anbieter und Produkte kann man sachlich kritisieren, aber das ganze System darf nicht ständig öffentlich in Frage gestellt werden", mahnte Münning. Insbesondere, nachdem die Politik mit der Erhöhung der Förderbeträge gerade erst ein wichtiges Bestätigungssignal gegeben habe.



Immerhin 16 Prozent der Befragten finden Riester noch immer zu kompliziert. Hier sieht die LBS für die Eigenheim-Rente ("Wohn-Riester") Ansatzpunkte vor allem beim Wohnförderkonto. Münning: "Eine Absenkung der zweiprozentigen Verzinsung würde die Gerechtigkeit unter den Vorsorgeprodukten wieder herstellen, eine Abschaffung sogar zu einer erheblichen Vereinfachung und Kostensenkung führen."



Das Argument mancher Gegner, Riester-Verträge würden vielfach ruhen, lässt Münning für die Eigenheim-Rente nicht gelten: "Neun von zehn unserer Kunden besparen ihren Wohn-Riester-Vertrag, weil sie das Ziel der eigenen vier Wände und die ersparte Miete fest vor Augen haben." An der Online-Umfrage "Riester" der LBS West beteiligten sich 1.363 Bürger, davon 50% im Alter von 18-29 Jahren.



Die LBS West ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und Marktführer in den Bereichen Immobilien, Finanzieren und Bausparen. Sie betreut in den eigenen Kunden-Centern sowie in den Sparkassen-Filialen in NRW und Bremen 2 Mio. Kunden mit 2,4 Mio. Bausparverträgen über eine Summe von 65 Mrd. Euro. Die Immobilientochter vermittelt allein in NRW jährlich über 10.000 Wohnimmobilien.



Die LBS West fördert das LBS-Kinderbarometer. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund werden dabei regelmäßig über 10.000 Kinder im Alter zwischen neun und 14 Jahren zu Familie, Schule, Politik und Wohnen befragt.



OTS: LBS West newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56890 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56890.rss2



Pressekontakt: Dr. Christian Schröder Unternehmenskommunikation Himmelreichallee 40 48130 Münster Tel. 0251/412 5125 Mobil 0171/76 110 93 Fax 0251/412 5222 christian.schroeder@lbswest.de www.lbswest.de