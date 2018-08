Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Caravan Center, der Stellplatz auf dem Messeparkplatz P1, ist bei allen Fans der mobilen Freizeit beliebt, die beim Besuch des CARAVAN SALON DÜSSELDORF (25. August bis 2. September 2018) gerne im eigenen Reisemobil oder Caravan übernachten. Insgesamt stehen dafür mehr als 3.500 versorgte und unversorgte Stellplätze zur Verfügung. Damit ist das Caravan Center Düsseldorf zur Laufzeit des CARAVAN SALON der größte Stellplatz Europas.



Neues Cateringkonzept



Damit sich die Besucher noch wohler fühlen, gibt es in diesem Jahr ein ganz neues Catering- und Verpflegungskonzept. Die komplett überarbeitete Karte glänzt mit frischen, modernen aber auch traditionellen Leckereien, außerdem gibt es an den trendigen Food-Trucks eine noch größere Speisenauswahl. Eine Lounge-Ecke sorgt zudem ab sofort für Gemütlichkeit und im neuen Kiosk gibt es alles für den täglichen Bedarf, den kleinen Hunger oder den großen Durst. Der Biergarten vor dem Festzelt und das abendliche Musikprogramm garantieren Spaß, Unterhaltung und gemütliches Beisammensein.



Stellplatz-Reservierungen ausschließlich online möglich



Um den Service vor Ort noch besser koordinieren und längere Wartezeiten beim Check-in vermeiden zu können, sind auch in diesem Jahr Online-Buchungen für das Caravan Center ausschließlich im Vorfeld möglich. "Vor-Ort-Verkäufe der Stellplätze können wir leider nicht garantieren. Aufgrund der großen Nachfrage wird empfohlen, die Stellplätze frühzeitig im Ticketshop zu reservieren", sagt Detlef Erkeling aus der Logistik-Abteilung der Messe Düsseldorf. Bei ausgebuchten Caravan Center stehen verschiedene Ausweichplätze in der Nähe zur Verfügung.



Das Buchungssystem für die Reservierungen ist freigeschaltet und kann von allen Interessierten genutzt werden. In der Nutzeroberfläche kann nach Eingabe der persönlichen Daten die Fahrzeugklasse (PKW mit Caravan, Wohnmobil, Wohnmobil mit Anhänger) gewählt werden. Am Ende der Bestellung muss das Reservierungsticket ausgedruckt werden, so dass dieses vor Ort vom Kontrollpersonal des Caravan Center entwertet werden kann.



Toller Service rund um das Caravan Center



Das Caravan Center ist nach Messeschluss der Treffpunkt der Community und vereint Aussteller, Besucher, Journalisten und alle anderen Freunde der mobilen Freizeit. Ein großes Festzelt mit abendlichem Musikprogramm sorgt für Spaß, Unterhaltung und gemütliches Beisammensein. Wer nach einem langen Messetag die berühmte Düsseldorfer Altstadt erkunden möchte, kann zusätzlich einen besonderen Service in Anspruch nehmen: Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Gäste ganz bequem in die Altstadt und nachts wieder zurück zum Caravan Center. Das Caravan Center ist durchgehend von 7.30 bis 22 Uhr geöffnet.



OTS: Messe Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17234.rss2



Pressekontakt: Alexander Kempe Tel.: 0211/45 60-997/-994 EMail: Kempea@messe-duesseldorf.de